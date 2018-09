Headfirst laat lege beurshuls achter

Gepubliceerd op | Views: 486

HOOFDDORP (AFN) - De naam Headfirst Source Group verdwijnt van de beurs, maar de lege beurshuls blijft over. Dat valt op te maken uit een kleine agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de onderneming op 20 september. Voorgesteld wordt om de naam van de vennootschap te wijzigen in 'Prevaleur' of een andere nog te bepalen naam.

Op de rol van de vergadering staan onder meer goedkeuring voor de voorgenomen overname van Myler door Headfirst en goedkeuring voor de verkoop van laatstgenoemde aan Beryllium. Verder wordt dus een akkoord gevraagd op een statutenwijziging, die betrekking heeft ,,op het wijzigen van de naam van de NV''. Daarbij wordt toegevoegd dat er momenteel geen plannen zijn om de notering van deze NV te beëindigen.

Bij Headfirst was woensdagavond niet direct iemand bereikbaar voor een reactie.