Prime Ventures stapt uit bij Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway-aandeelhouder Prime Ventures verkoopt zijn complete resterende belang in de maaltijdbestelsite. De durfinvesteerder maakte bekend zo'n 2,4 miljoen aandelen van de hand te doen.

De aangeboden stukken vertegenwoordigen ongeveer 5,6 procent van het totaal uitstaande aandelenkapitaal van Takeaway. Na een eerdere verkoop in mei was dat het belang dat Prime Ventures nog over had.

Het aandeel Takeaway sloot woensdag in Amsterdam 1,3 procent hoger op 68,30 euro.