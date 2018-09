EU-agentschap moet witwastoezicht banken doen

Gepubliceerd op | Views: 510 | Onderwerpen: banken, Europa

STRAATSBURG (AFN) - De Europese Bankautoriteit (EBA) moet gaan toezien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. Recente witwasonthullingen bij ING en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta tonen het falen aan van het nationale toezicht op hoe de banken de EU-wetgeving volgen, stelt de Europese Commissie.

,,Europeanen verwachten een unie die ze beschermt’’, aldus voorzitter Jean-Claude Juncker. De EBA moet volgens hem meer bevoegdheden krijgen in de strijd tegen onder meer de financiering van terrorisme door witwassen van crimineel geld.

Volgens de commissie beschikt de EU over sterke wetgeving tegen witwaspraktijken maar worden de regels niet altijd effectief opgevolgd en gecontroleerd door de lidstaten. Ook schort het aan het uitwisselen van informatie tussen de lidstaten.

Stresstesten

De EBA is een EU-agentschap dat stresstesten in Europese banken uitvoert om te controleren of ze voldoende buffers hebben om een crisissituatie te overleven. Die stresstesten zouden nu moeten worden uitgebreid tot nationale toezichthouders, zoals De Nederlandse Bank, om te bepalen of die de anti-witwasregels wel goed toepassen. De EBA krijgt daarvoor meer personeel. Ook krijgt het agentschap de bevoegdheid om nationale toezichthouders te dwingen onderzoek te doen naar banken waar een witwasluchtje aan hangt.

Directe aanleiding voor het voorstel om de EBA verder op te tuigen is de witwasaffaire bij ING. De grootste bank van Nederland heeft onlangs een schikking van totaal 775 miljoen euro met justitie getroffen omdat zij jarenlang te weinig deed om witwassen door klanten te voorkomen.