Lagarde: geen topbaan bij ECB of EU

Gepubliceerd op | Views: 648 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN) - Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zal geen toppositie accepteren bij de Europese Centrale Bank (ECB) of de Europese Unie. Er werd gespeculeerd dat zij opvolger zou kunnen worden van ECB-president Mario Draghi of voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie.

In een interview met zakenkrant Financial Times laat Lagarde weten zich volledig te focussen op haar huidige functie bij het IMF die erg belangrijk is. Ze was zelfs een beetje geïrriteerd door de speculaties over eventuele topfuncties bij de ECB of de Europese Commissie. Naar verluidt had bondskanselier Angela Merkel in 2014 aan Lagarde gevraagd of ze interesse zou hebben om commissievoorzitter te worden.

Lagarde staat sinds 2011 aan het hoofd van het IMF en werd in 2016 herkozen voor een tweede termijn.