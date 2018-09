Gepubliceerd op | Views: 722

STRAATSBURG (AFN) - De internationale rol van de euro moet worden versterkt. ,,Het is belachelijk dat Europese bedrijven goederen betalen in dollars en niet in euro’s. Het is raar dat de EU energierekeningen in dollars afrekent terwijl maar 2 procent van de energie uit de Verenigde Staten komt. Dat moet veranderen'', zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in zijn jaarlijkse beleidstoespraak.

Om de rol van de euro te versterken moeten de lidstaten daarom nog dit jaar verdere stappen zetten om de Economische en Monetaire Unie (EMU) te verdiepen en de bankenunie te voltooien, zei hij. De euro moet een ,,actief instrument worden van de nieuwe Europese soevereiniteit''.

Juncker wil er ook van af dat één lidstaat belastingvoorstellen kan blokkeren. Hij riep de EU-leiders op snel, nog voor de Europese verkiezingen in mei 2019, knopen door te hakken over de financiering van de EU in de komende jaren. Er ontstaat een groot gat door het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.