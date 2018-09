Unilever eind dit jaar uit hoofdindex Londen

Gepubliceerd op | Views: 681

LONDEN (AFN/RTR) - Was- en levensmiddelengigant Unilever verliest tegen het einde van het jaar zijn plek in de hoofdindex van de Londense beurs. Deze stap komt voort uit de beslissing van het bedrijf om zijn structuur te versimpelen. Daarbij wordt Unilever op papier Nederlands. Om die reden komt het bedrijf niet in aanmerking voor een notering in de leidende FTSE 100, zo meldde indexbouwer FTSE Russell in een verklaring.

Unilever verwacht het versimpelingsproces in het weekeind van 22 en 23 december dit jaar af te ronden. Er wordt één nieuw aandeel uitgeven voor elk aandeel Unilever PLC en elk aandeel Unilever NV. Op maandag 24 december begint de handel in het nieuwe aandeel Unilever. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

Het nieuwe aandeel Unilever zal noteringen krijgen op de beurzen in Amsterdam, Londen en New York.