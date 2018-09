'Deel Q-Park mogelijk in de etalage'

Gepubliceerd op | Views: 680

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeerder KKR onderzoekt de verkoop van de activiteiten van de uitbater van parkeergarages Q-Park in Zweden, Noorwegen en Finland. Dat meldde de Zweedse zakenkrant Dagens Industri woensdag op basis van ingewijden.

Naar verluidt worden deze activiteiten van Q-Park schuldenvrij gewaardeerd op 4 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 380 miljoen euro. Volgens de bronnen van Dagens Industri zouden verschillende investeringsmaatschappijen, waaronder het Zweedse EQT, interesse hebben.

Q-Park kwam in 2017 in handen van KKR, toen de aandeelhouders hadden ingestemd met het bod van 3 miljard euro van de Amerikanen. Het bedrijf was in handen van veelal Nederlandse institutionele beleggers. Q-Park is naast Nederland ook actief in Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Het heeft een portefeuille van zo'n 835.000 parkeerplaatsen.