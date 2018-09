'Vlak begin beurshandel Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.714

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent woensdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook elders in Europa zullen de beurzen met kleine koersuitslagen beginnen. Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers na positieve testresultaten van een middel tegen reuma. ING en Aalberts Industries zullen mogelijk bewegen op adviesverhogingen.

Biotechnoloog Galapagos heeft samen met partner Gilead Sciences een studie met het middel filgotinib tegen reuma succesvol afgesloten. In de eerste fase 3-studie werden alle belangrijke doelen gehaald. De testresultaten tonen volgens de wetenschappelijk directeur van Gilead aan dat filgotinib in samenwerking met andere medicijnen reumapatiënten kan helpen.

Beursexploitant Euronext maakte de herweging van de indices bekend. Betalingsdienstverlener Adyen krijgt een notering in de MidKap en neemt de plaats in van natuurvoedingsproducent Wessanen. De samenstelling van de AEX blijft onveranderd. De wijzigingen gaan vanaf maandag 24 september in.

Unilever

Unilever heeft een alternatief plan om te zorgen dat zijn Britse aandeelhouders niet anders belast worden als de Nederlandse regering de dividendbelasting toch niet afschaft. Dat bleek uit de plannen die het levensmiddelen- en verzorgingsproductenconcern ontvouwde over het beëindigen van zijn zogeheten duale structuur.

In Madrid opende Inditex de boeken. De Spaanse eigenaar van bekende kledingketen als Zara, Bershka en Pull & Bear, heeft een lastige eerste jaarhelft achter de rug. Het bedrijf zag daarin de vergelijkbare omzet in het zwakste tempo stijgen in vier jaar, door ongunstige weersomstandigheden, negatieve wisselkoerseffecten en online concurrentie.

Gemengd

De Europese beurzen eindigden dinsdag gemengd. De AEX-index bleef vrijwel vlak op 539,79 punten en de MidKap steeg 0,2 procent tot 771,74 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen gingen tot 0,5 procent achteruit. Parijs steeg 0,3 procent.

Wall Street ging licht omhoog. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.971,06 punten. De bredere S&P 500 ging eveneens 0,4 procent omhoog en schermenbeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij.

De euro was 1,1591 dollar waard tegen 1,1588 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 1 procent in prijs tot 69,94 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 79,45 dollar per vat.