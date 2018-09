Chipbedrijven drukken Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 1.334 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de stevige winst een dag eerder. Vooral de Japanse chipbedrijven werden van de hand gedaan na koersverliezen onder de Amerikaanse branchegenoten. Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters overwegend licht omlaag.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio eindigde 0,3 procent lager op 22.604,61 punten. Chipmachinemaker Rohm raakte bijna 11 procent kwijt en chiptester Advantest zakte 3,7 procent. Ook de machinefabrikanten stonden onder druk na teleurstellende buitenlandse machineorders in augustus. Makino Milling Machine, Okuma en Tsugami verloren tot 6,3 procent.

Pioneer sloot meer dan 9 procent lager, na een wild koersverloop. De worstelende producent van consumentenelektronica heeft een financiering van 540 miljoen dollar veiliggesteld van fondsmanager Baring Private Equity Asia. Beleggers twijfelen echter of de financiering wel voldoende is.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. China stapt op 21 september naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om goedkeuring te krijgen voor de invoering van sancties tegen de Verenigde Staten vanwege de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,1 procent en in Seoul daalde de Kospi ook 0,1 procent.