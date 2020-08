'Shell wil belang kopen in Indiase petrochemische fabriek'

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: India

DEN HAAG (AFN) - Olie- en gasbedrijf Shell wil een belang nemen van 50 procent in een petrochemisch project in India. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van ingewijden. Shell zou al begin juni een principe-akkoord hebben bereikt met Nayara Energy, dat voor een deel eigendom is van het Russische Rosneft.

Het petrochemische project in Vadinar in India zou 9 miljard dollar waard zijn. Voor de bouw, die vijf jaar gaat duren, wordt een nieuw samenwerkingsverband opgetuigd.

Grote oliebedrijven zoeken naar manieren om te groeien op de Indiase markt. Tegelijkertijd steken lokale bedrijven veel geld in nieuwe petrochemische fabrieken om daarmee nieuwe markten aan te kunnen boren.