ABN AMRO en Just Eat Takeaway trekken AEX naar winst

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met ruime plussen gesloten. Op het Damrak was ABN AMRO een uitblinker dankzij beter dan verwachte resultaten van de bank. Ook het handelsbericht van Just Eat Takeaway viel in de smaak bij beleggers. Verder deden oliebedrijven het goed.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,7 procent hoger op 575,06 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 815,21 punten. Frankfurt en Parijs klommen tot 0,9 procent en Londen steeg 2,2 procent ondanks een krimp van meer dan 20 procent van de Britse economie in het tweede kwartaal.

ABN AMRO (plus 8,1 procent) was de grote winnaar in de AEX. De bank zette miljoenen opzij voor leningen die door de coronacrisis mogelijk nooit worden terugbetaald en dook in het tweede kwartaal opnieuw in de rode cijfers. Het concern kondigde tevens aan in te grijpen bij zijn zakenbank en bij fintechdochter Moneyou. In totaal verdwijnen bijna 1000 banen.

Just Eat Takeaway klom 3,2 procent. Het maaltijdbestelbedrijf profiteerde in de eerste jaarhelft van de virusuitbraak en overnames en boekte meer omzet. Verder verwacht het bedrijf de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van volgend jaar af te ronden. Techinvesteerder Prosus steeg 3,4 procent na goede resultaten van de Chinese techreus Tencent, waar Prosus een fors belang in heeft. Een van de weinige verliezers in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 2,2 procent.

Flow Traders kopler bij middelgrote bedrijven

Bij de middelgrote bedrijven was kunstmestproducent OCI de sterkste daler met een min van 2,5 procent. Beursintermediair Flow Traders was de koploper met een plus van 3,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven kreeg Accsys er 8,6 procent bij. De houtveredelaar gaat samenwerken met het Amerikaanse Eastman Chemical Company. Avantium zakte 6,3 procent. Het speciaalchemieconcern zag de omzet in de eerste jaarhelft dalen.

Olie- en gasbedrijven profiteerden van de stijgende olieprijs en gunstiger verwachtingen over de vraag naar olie. Shell steeg 1,8 procent in de AEX en in Londen kreeg BP er 1,2 procent bij. Total dikte 0,7 procent aan in Parijs en het Spaanse Repsol steeg 1 procent. Reisgigant TUI daalde 4,1 procent na een nieuwe miljardensteun van de Duitse overheid en de uitgifte van een converteerbare obligatielening.

De euro was 1,1794 dollar waard tegen 1,1779 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent duurder op 42,49 dollar. Brentolie klom 1,9 procent in prijs tot 45,33 dollar per vat.