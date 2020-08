'Deutsche schrapt helft banen op hoofdzetels consumententak'

Gepubliceerd op | Views: 143

FRANKFURT (AFN) - Deutsche Bank is naar verluidt van plan de twee hoofdkantoren voor zijn divisie voor particuliere klanten flink in te laten krimpen. Afdelingshoofd Manfred Knof wil het personeelsbestand op die vestigingen met de helft terugdringen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Knof staat voor de opdracht om voor het einde van 2022 1 miljard euro aan kostenbesparingen te hebben doorgevoerd. Gesprekken met personeelsvertegenwoordigers over de reorganisatie zijn onlangs begonnen.

Deutsche Bank kondigde vorig jaar al aan 18.000 banen te willen schrappen om winstgevender te worden. Topman Christian Sewing besloot op het hoogtepunt van de coronacrisis om de ontslagen met enkele weken uit stellen.

Het hoofdkantoor voor particuliere klanten is verdeeld over twee locaties, in Frankfurt en Bonn. Dat is nog een erfenis van de overname van de Duitse Postbank door Deutsche Bank in 2010. Knof wil ook kosten besparen door overlap in technologie en functies van de voormalige Postbank en Deutsche Bank te verminderen.

De ingrepen bij de consumententak gaan mogelijk iets verder dan aanvankelijk gepland, zei financieel topman James von Moltke vorige maand bij de kwartaalcijfers. De coronacrisis heeft geleid tot lagere rentes dan waar eerder rekening mee werd gehouden, en daar heeft vooral de tak voor particuliere klanten last van.