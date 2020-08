ABN AMRO stopt met onlinedochter Moneyou

quote: wfranken schreef op 12 augustus 2020 12:11:

Wisten de medewerkers denk ik al, de rente percentages op deposito's waren al teruggebracht naar 0 zodat er denk ik een behoorlijke leegloop van clienten plaats zou vinden

Bij alle andere banken staat er ook zo goed als 0, waar moet je dan heen?Ze stoppen met Moneyou juist omdat ze veel te veel geld toevertrouwd krijgen.Dit geld stalt de ABN vervolgens bij de ECB waarvoor zij moeten betalen.Qua negatieve rentes staat ABN op vanaf 2.5 miljoen en ING en RABO vanaf 1 miljoen.ABN moet ook omlaag naar 1 miljoen.En het zou mij niets verbazen als alle banken deze grens verder verlagen tot de grens waarvan ze beloofd hebben dat ze daaronder geen negatieve rente gaan rekenen namelijk 100.000 euro.Mensen kunnen dan wel de banken de schuld geven van negatieve rente maar het komt natuurlijk van de boete rente die de ECB rekent over het overtollige geld wat banken bij de ECB stallen.In deze overvloed van geld kun je niet verwachten dat banken altijd maar rente kunnen blijven betalen en de situatie is zo krom dat je voor stallen zelfs rente moet betalen.De ABN vind het prima als er wat mensen gaan maar aangezien die nergens naartoe kunnen omdat het overal zo is heeft het allemaal weinig effect.Het beleid van de centrale bank moet aangepakt worden, normale mensen hebben er totaal geen baat bij, is alleen maar asset inflation en de assets zitten voor 99% bij de happy few.De normale mensen krijgen geen rente en zien hun pensioenen slinken. Huizen raken onbetaalbaar en terwijl de overheid zegt dat er geen inflatie gaan alle normale kosten voor de burgers hard omhoog.