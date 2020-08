Gepubliceerd op | Views: 2.535 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO stopt met onlinedochter Moneyou. Daardoor gaan bijna 150 banen verloren in Nederland en Duitsland. Volgens de bank is het door de lage rentes van de laatste tijd niet meer mogelijk voor Moneyou om zich te onderscheiden met een aantrekkelijke spaarrente, vandaar dat de stekker uit de activiteiten wordt getrokken.

Bij Moneyou werken veel mensen met tijdelijke contracten. Die contracten zullen niet worden verlengd. Volgens een woordvoerder van ABN AMRO komt er voor ruim veertig mensen een sociaal plan. Ook gaat er nog deel van de medewerkers over naar een fintechpartij, die de techniek achter het Moneyou-platform overneemt.

Moneyou begon in 2001 als online hypotheeklabel van ABN AMRO, waarna vanaf 2008 ook online spaarrekeningen werden aangeboden. Moneyou heeft op dit moment in Nederland en Duitsland circa 500.000 klanten. Vanaf oktober ontvangen zij individueel informatie over de vervolgstappen. De verwachting is dat de dienstverlening van Moneyou in 2021 volledig is afgebouwd. Voor hypotheekklanten verandert er overigens niets: het Moneyou-hypotheeklabel blijft actief als onderdeel van ABN AMRO Hypotheken Groep.

Ingreep

De ingreep bij Moneyou staat los van de eerder op de dag aangekondigde banenreductie bij de zakenbank van ABN AMRO. Daar worden uitgesmeerd over drie tot vier jaar 800 arbeidsplaatsen geschrapt, waarvan ongeveer 150 in Nederland. Het financiële concern trekt zich met zijn grootzakelijke tak terug uit activiteiten buiten Europa. De bank gaat buiten het continent alleen verder met met zogeheten clearing-werk, activiteiten rondom het verwerken van financiële transacties.

De zegsman van de bank stelt dat ABN AMRO er bewust voor heeft gekozen om het nieuws over Moneyou niet op te nemen in zijn kwartaalbericht van woensdagochtend. Het concern wilde dat het personeel van Moneyou eerst persoonlijk werd geïnformeerd.

Vakbond CNV spreekt van een "klap" voor de betrokken medewerkers. "De bank heeft een solide sociaal plan, dus een goed vangnet voor de medewerkers. Maar die mensen verliezen toch hun huidige perspectief", reageert CNV-bestuurder Aletta Bulsink. Zij wil zich er voor inspannen om zoveel mogelijk van de boventallig geraakte medewerkers elders aan de slag te krijgen.