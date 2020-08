Nouryon breidt uit in Verenigde Staten

Gepubliceerd op | Views: 609 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Nouryon gaat een nieuwe productielocatie openen in de Amerikaanse staat Wisconsin. Het van AkzoNobel afgesplitste chemiebedrijf maakte bekend Green Bay als locatie te hebben uitgekozen voor een nieuwe faciliteit om uitbreidbare microsferen van Expancel te produceren. Dit lichtgewichtvulmiddel wordt gebruikt om de eindproducten van klanten lichter te maken en de kosten te verlagen.

Volgens Nouryon voldoet de nieuwe fabriek aan de "snel groeiende vraag" naar Expancel. In oktober dit jaar wordt in Green Bay de eerste productie gestart. In de loop van de tijd wordt dit uitgebreid.

De belangrijkste markten voor eindgebruik van de microsferen zijn de auto-, bouw-, verpakkings- en mijnbouwsector. De uitbreiding werd vorig jaar al aangekondigd.