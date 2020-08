'Zorgen over financieringsbehoeften Avantium blijven'

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC maken zich nog steeds zorgen over de toekomstige financieringsbehoeften van speciaalchemieconcern Avantium. De cash burn van de onderneming was het afgelopen halfjaar wel wat lager dan verwacht, door hogere toekenning van subsidies. Toch blijft Avantium bij de inschatting dat het zonder nieuwe investeringen slechts tot eind volgend jaar geld in kas heeft.

KBC schat in dat het nog jaren kan duren voordat Avantium winstgevend wordt, zelfs als de nog te bouwen FDCA-fabriek in Delfzijl een succes zal zijn. Volgens de marktvorsers is het overduidelijk dat in de toekomst grote investeringen nodig zullen zijn.

De analisten van ING menen dat de tweede helft van dit jaar cruciaal gaat zijn voor Avantium. Dan wordt duidelijk of strategische partners willen investeren in de nieuwe fabriek in Delfzijl. Volgens ING laat het chemieconcern weinig los over de onderhandelingen dus is het voor aandeelhouders zaak om geduldig te blijven.

Advies

Het advies van KBC blijft reduce met een koersdoel van 1,75 euro. Het advies van ING blijft buy met een koersdoel van 12,90 euro.

Het aandeel noteerde omstreeks 09.50 uur 4,5 procent lager op 6,36 euro.