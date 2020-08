Energiereus Ørsted profiteert van hardere wind

Gepubliceerd op | Views: 396

KOPENHAGEN (AFN) - De Deense energiereus Ørsted heeft in de eerste helft van het jaar geprofiteerd van hardere wind. De opbrengsten uit windmolenparken gingen duidelijk omhoog, zo valt op te maken uit een handelsbericht.

Ørsted haalde concreet 17 procent meer omzet uit de parken. De totale opbrengtsen stegen met 11 procent op jaarbasis, naar 9,8 miljard Deense kroon. Dat is omgerekend zo'n 1,3 miljard euro. De winst daalde met 32 procent naar bijna 2,5 miljard Deense kroon. Het aandeel groene energie dat Ørsted produceert op de totale productie is op jaarbasis gestegen van 82 procent naar 88 procent.

Het bedrijf had in het tweede kwartaal last van een verminderde vraag uit vooral het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de coronacrisis. Dat kostte Ørsted zo'n 150 miljoen Deense kroon. Ørsted past de verwachtingen voor heel 2020 niet aan met de kanttekening dat een verergering van de coronacrisis wel een grote impact kan hebben.