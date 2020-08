'Geen signalen van vertraging bij Just Eat Takeaway'

Gepubliceerd op | Views: 549

AMSTERDAM (AFN) - Het handelsbericht van Just Eat Takeaway (JET) toont aan dat er bij het maaltijdbestelbedrijf geen sprake is van een vertraging van de ordergroei. Dat constateren analisten van Morgan Stanley. Ze wijzen er daarbij op dat het bedrijfsresultaat van de onderneming duidelijk beter dan verwacht was.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland deed JET goede zaken, aldus de marktvorsers. Ze hanteren een overweight-advies op het aandeel.

Ook Jefferies is positief gestemd over het handelsbericht. Het bedrijfsresultaat is "imposant" en analisten zullen mogelijk hun prognoses gaan opvoeren, zo denkt de bank. Jefferies hanteert een koopadvies op JET.

Het aandeel JET sloot dinsdag op 96,26 euro.