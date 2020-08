Fors verlies voor staalconcern Salzgitter

Gepubliceerd op | Views: 130

SALZGITTER (AFN) - Staalfabrikant Salzgitter heeft in het tweede kwartaal flink last gehad van de coronacrisis. Vooral het instorten van de vraag naar staal voor de auto-industrie drukte stevig op de resultaten. Wel bleef de vraag uit de bouwsector sterk, aldus de onderneming.

Salzgitter zette een verlies in de boeken van 101 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 0,3 miljoen euro negatief. De omzet zakte van ruim 2,2 miljard euro naar 1,5 miljard euro. Volgens Salzgitter is het tijdspad en de kracht van economisch herstel in de tweede helft van het jaar erg onzeker.