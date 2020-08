LeasePlan merkt herstel na crisisdip

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - LeasePlan merkt dat de grootste dip als gevolg van de coronacrisis achter de rug is. Het autoleasebedrijf kampte in het tweede kwartaal van dit jaar nog altijd met tegenwind, maar merkte tegelijkertijd dat de situatie gedurende de meetperiode verbeterde. Evengoed stonden de resultaten van de onderneming onder druk.

LeasePlan meldde een kwartaalomzet van bijna 2,3 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een daling met meer dan 9 procent. Vooral de verkoop van auto's was minder dan een jaar eerder. Dat kwam mede ook door de sluiting van winkels in de maanden april en mei. Volgens LeasePlan-baas Tex Gunning was tegen het einde van het kwartaal sprake van een opleving.

Het autoleasebedrijf sloot de periode af met een winst van 87 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 172 procent. Maar de vergelijking met een jaar eerder gaat niet helemaal op omdat LeasePlan in het tweede kwart van 2019 verschillende extra kosten moest maken. Zo werd 92 miljoen euro afgeschreven op een leasesysteem en was er destijds sprake van een negatief effect van 12 miljoen euro door derivaten. Verder was LeasePlan destijds 31 miljoen euro kwijt aan herstructurerings- en advieskosten.

Hogere kosten

De onderliggende winst daalde met ruim een derde tot 92,2 miljoen euro. De daling was vooral het gevolg van hoger kosten bij autoverkoopplatform CarNext.com. Verder viel als gevolg van de crisis de winstmarge lager uit.

Volgens Gunning is ondanks de mindere prestaties sprake van een solide resultaat. Hij benadrukt dat contractverlengingen ongeveer 50 procent boven het gemiddelde lagen en sinds juni is ook weer sprake van een stijging van het aantal bestellingen. Verder lopen de prijzen van tweedehands auto's volgens hem weer op tot het niveau van voor de crisis.

Verder heeft LeasePlan volgens Gunning werk gemaakt van het verstevigen van zijn financiële buffers. Het bedrijf zegt toegang te hebben tot 8,6 miljard euro aan kapitaal. Daarmee is volgens de topman sprake van de sterkste liquiditeitspositie uit de geschiedenis van de onderneming.