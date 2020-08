'ABN AMRO en Just Eat in focus op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 976 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk lager. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met verliezen te beginnen na de stevige winstbeurt een dag eerder. De voortdurende impasse in de Verenigde Staten over het extra stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie zorgt voor terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak gaat de aandacht uit naar de AEX-bedrijven ABN AMRO en Just Eat Takeaway, die beide met cijfers kwamen.

ABN AMRO dook in het tweede kwartaal opnieuw in de rode cijfers. De bank zette miljoenen opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald door de coronacrisis. Het bedrijf kondigde tevens aan zich bij zijn grootzakelijke tak terug te trekken uit activiteiten buiten Europa. De ingreep houdt in dat de divisie wordt opgesplitst in kern- en niet-kernactiviteiten. De niet-kernactiviteiten, die goed zijn voor ongeveer 800 voltijdsbanen, worden naar verwachting in de komende drie à vier jaar afgebouwd.

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway sloot de eerste jaarhelft af met een groter verlies op een hogere omzet. De onderneming, die qua opbrengsten profiteerde van overnames, zag mede door de overnamehonger ook de kosten oplopen. Topman Jitse Groen benadrukte dat het bedrijf in de gelukkige positie zit om te kunnen profiteren van de virusuitbraak, waardoor mensen vaker maaltijden laten bezorgen. Verder verwacht het bedrijf de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van volgend jaar af te ronden.

Avantium

Ook Avantium opende de boeken. Het speciaalchemieconcern zag de omzet in de eerste jaarhelft dalen. Volgens de onderneming heeft de coronacrisis een beperkte invloed op de activiteiten. Onder de streep resteerde een wat kleiner verlies dan een jaar eerder. Volgens topman Tom van Aken heeft het bedrijf in een vroeg stadium strenge maatregelen genomen om de risico's van overdracht van het coronavirus tot een minimum te beperken.

De Europese beurzen sloten dinsdag met duidelijke winsten. De AEX-index klom 1,5 procent tot 565,56 punten en de MidKap won 1,7 procent tot 811,54 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 2,4 procent. Wall Street leverde een eerdere winst weer in. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,4 procent lager op 27.686,91 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent en techbeurs Nasdaq verloor 1,7 procent.

De euro noteerde op 1,1726 dollar tegenover 1,1779 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 41,72 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 44,69 dollar per vat.