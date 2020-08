Nikkei klimt in lagere regio

Gepubliceerd op | Views: 351

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht hoger geëindigd. Een daling van de Japanse yen zorgde voor koerswinsten bij de belangrijke Japanse exportbedrijven. De andere beurzen in de Aziatische beurzen deden een stap terug door de voortdurende impasse in de Verenigde Staten over het extra stimuleringspakket voor de Amerikaanse economie.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent in de plus op 22.843,96 punten. SoftBank zakte bijna 3 procent. De telecomonderneming en investeerder boekte afgelopen kwartaal weer winst, na een recordverlies een kwartaal eerder. Het bedrijf, dat belangen heeft in het Amerikaanse Uber, Didi Chuxing uit China en het Zuid-Koreaanse Coupang, profiteerde onder meer van het herstel van de waardering van technologieaandelen, na de eerdere coronadip. Beleggers grepen de kwartaalcijfers aan om wat winst te nemen in het sterk gestegen aandeel.

De hoofdindex in Shanghai raakte tussentijds 1,6 procent kwijt door de oplopende spanningen tussen de VS en China. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,2 procent. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways steeg bijna 11 procent in Hongkong na meevallende resultaten. De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent. Vooral de Australische gouddelvers stonden onder druk door de verdere daling van de goudprijs.

In Thailand hadden beleggers een vrije dag. De centrale bank in Nieuw-Zeeland hield de rente ongewijzigd op 0,25 procent, maar schroefde zijn opkoopprogramma voor obligaties op. Ook hintte de centrale bank op een negatieve rente om de economie verder te ondersteunen.