Meer omzet en groter verlies Just Eat Takeaway

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met een groter verlies op een hogere omzet. De onderneming, die qua opbrengsten profiteerde van overnames, zag mede door de overnamehonger ook de kosten oplopen. Topman Jitse Groen benadrukte in een toelichting dat het bedrijf in de gelukkige positie zit om te kunnen profiteren van aanhoudende meewind. Bekend is dat de maaltijdbezorgsector weinig last heeft van de coronacrisis.

JET sloot de meetperiode af met een omzet van 675 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een groei van 276 procent. Daarbij moet worden aangetekend dat de krachtenbundeling met Just Eat in april een groot deel van de stijging voor zijn rekening neemt. De opbrengsten uit commissies was 584 miljoen euro. Volgens JET was de stijging van deze inkomsten minder sterk dan doorgaans het geval is omdat het bedrijf zich vanwege de crisis genoodzaakt zag restaurants die het financieel zwaar hadden enigszins te ontzien.

Onder de streep resteerde een verlies van 59 miljoen euro, tegen een tekort van 33 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Aan de kostenkant was JET onder meer extra geld aan de uitrol van zijn bezorgdienst. Verder namen de kosten voor personeel toe. Ook werden kosten gemaakt om de fusie tussen Just Eat en Takeaway rond te krijgen. De samenvoeging van de bedrijven loopt volgens JET volgens plan.

Uitgaven aan marketing namen mondjesmaat toe. In de periode dat de lockdownmaatregelen van kracht waren zetten JET ook het mes in zijn advertentiebudget. Verder hoefde het bedrijf ook nog geen sponsoringskosten voor het uitgestelde EK voetbal te maken. Verder meldde JET dat de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar wordt afgerond. De deal is onder meer nog afhankelijk van de goedkeuring van aandeelhouders.