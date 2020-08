Eerste verlies voor techconcern Toshiba in bijna vier jaar

Gepubliceerd op | Views: 468

TOKIO (AFN) - Het Japanse technologieconcern Toshiba is in het eerste kwartaal van zijn boekjaar stevig geraakt door de coronacrisis. Doordat de vraag naar de elektronische producten, kopieerapparaten en apparatuur voor de productie van chips van de onderneming inzakte, werd voor het eerst in bijna vier jaar een verlies in de boeken gezet.

Toshiba zette een operationeel verlies van 12,6 miljard yen in de boeken, omgerekend circa 101 miljoen euro voor de periode april tot en met juni. Dat was een jaar eerder nog een winst van ruim 7,8 miljard yen. Het laatste kwartaalverlies van Toshiba was in de periode oktober tot en met december 2016, door problemen bij de toenmalige Amerikaanse nucleaire tak Westinghouse.