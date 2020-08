ABN AMRO schrapt 800 banen bij zakenbank

Net bij vliegtuig sector.

Als je een crises niet eens kunt opvangen dan heb je geen bestaansrecht meer.



Abnamro verdwijnt uit alle delen vd wereld en heeft geen functie meer in de wereld waar wij leven.



Dit is het in leven houden van een sector die geen bestaansrecht meer heeft.



Banken willen geen risico en geen krediet meer verlenen, dan is het tijd om afscheid te nemen van de dino.