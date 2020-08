ABN AMRO schrapt 800 banen bij zakenbank

Gepubliceerd op | Views: 4.641 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO grijpt hard in bij zijn zakenbank. Het financiële concern trekt zich met zijn grootzakelijke tak terug uit activiteiten buiten Europa. In de reorganisatie die wordt uitgesmeerd over drie tot vier jaar verdwijnen 800 van de circa 2500 banen bij de zakenbank, heeft topman Robert Swaak laten weten.

De ingreep staat volgens hem los van de coronacrisis. In de Verenigde Staten, Azië en Australië bedient de bank nu nog klanten in de olie- en gassector, grondstoffenbranche en transport en logistiek. Maar het lukte ABN AMRO al jaren niet om met dit werk aan de eigen doelstellingen voor winstgevendheid te voldoen, vandaar dat de grootzakelijke activiteiten al enige tijd onder de loep werden genomen.

"Bij mijn aanstelling eerder dit jaar heb ik de review van de zakenbank meteen tot een van mijn topprioriteiten gemaakt", geeft Swaak aan. In Europa ziet hij nog wel kansen voor de zakenbank. "Dit is een gebied dat we goed kennen en waar we schaal kunnen ontwikkelen. Vooral schaal is erg belangrijk." Er is besloten buiten Europa wel met zogeheten Clearing-werk, activiteiten rondom het verwerken van financiële transacties, door te gaan. "Clearing is eigenlijk typisch Nederlands, en daar willen we mee doorgaan", aldus de bestuursvoorzitter.

Nieuwe strategie

ABN AMRO telt in totaal bijna 18.700 banen. Achter de schermen werkt Swaak ook nog aan het uitstippelen van een nieuwe strategie voor de bank als geheel. Daarover wordt in november een update verwacht. Volgens de topman wordt daarbij voortgebouwd op de strategie die in 2018 onder zijn voorganger Kees van Dijkhuizen werd neergezet.

In het tweede kwartaal is ABN AMRO onder druk van de coronacrisis opnieuw in de rode cijfers gedoken, net als in het eerste kwartaal. Onder de streep kwam de bank dit keer 5 miljoen euro tekort. Een jaar eerder ging nog een nettowinst van 693 miljoen euro in de boeken. Swaak wijst erop dat het operationele resultaat van het financiële concern nog best goed was. Het nettoverlies komt vooral door de forse kredietverliezen bij de bank.

Moeilijke situatie

ABN AMRO moest in totaal 703 miljoen euro apart zetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Dat is niet alleen te wijten aan de coronacrisis, ook aan de moeilijke situatie in bijvoorbeeld de olie- en gassector. Ook moest ABN AMRO een forse voorziening nemen vanwege het fraudeschandaal bij Wirecard. ABN AMRO werd afgelopen periode net als ING genoemd als een van de schuldeisers van de door een boekhoudfraude in financiële problemen geraakte Duitse betalingsdienstverlener.

Intussen is het Openbaar Ministerie (OM) nog altijd bezig met haar onderzoek naar mogelijke overtredingen wat betreft het tegengaan van witwassen. Mogelijk levert die kwestie ABN AMRO nog een flinke boete op. Hierover kon Swaak desgevraagd geen nieuwe mededelingen doen.