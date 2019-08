'Enthousiaste' steun VS bij brexit zonder deal

De VS maakt ruzie met al haar handelspartners, verhoogt aan de lopende band importtarieven, en Trumps lijfspreuk is: "America First".



Waarom zou hij dan in hemelsnaam uitgerekend Engeland een helpende hand toesteken? Met welk doel? Denken ze in Engeland werkelijk dat Trump die belofte nakomt en een voordelig handelsakkoord zal afsluiten??? Lijkt me naief.