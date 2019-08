Wall Street in het rood

Volgens mij moet iedereen wennen aan tragere groei en moeten we daar niet zo paniekerig over doen. Er is veel vergrijzing en China heeft zijn achterstand ingelopen. Als we nu overdreven stimuleren, wat veel te veel gebeurd, hebben we in de toekomst geen mogelijkheid om al die schulden af te betalen. Zo loopt het begrotingstekort in de VS op naar 1 biljoen. Als je hiermee niet in staat bent om de economie te stimuleren moet je toch wel een keer achter je oren krabben. Een rente naar 0 zal dan echt niet helpen en de problemen alleen maar vergroten.