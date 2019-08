KPN hoofdsponsor van SAIL Amsterdam 2020

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - KPN wordt hoofdsponsor van de 10e editie van het nautische evenement SAIL in Amsterdam, dat volgend jaar van 12 tot en met 16 augustus wordt georganiseerd. Ook in 2010 en 2015 was KPN al betrokken bij de organisatie van dit "grootste vrij toegankelijke evenement" in Nederland.

Hoeveel geld er precies met het sponsorschap is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Als hoofdsponsor maakt KPN het mogelijk dat de vele bemanningen, de ruim 2 miljoen bezoekers en alle fans tijdens SAIL digitaal verbonden zijn. Zo zorgt het telecombedrijf onder andere voor extra mobiele 4G-dekking, wifizones en de zogenoemde SAIL Social Media-boot.

"SAIL Amsterdam 2020 is voor KPN veel meer dan alleen een sponsorproject", zegt KPN-topman Maximo Ibarra. "Het is voor ons een voorbeeld van hoe wij in zo’n groot gebied ons netwerk en expertise inzetten om dagelijks honderdduizenden bezoekers gelijktijdig connectiviteit te bieden." Overigens werkt Ibarra tijdens het evenement niet meer voor KPN. Hij vertrekt per eind september dit jaar bij KPN en gaat aan de slag bij betaaltelevisiebedrijf Sky Italia.