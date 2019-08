'Lagere opening voor Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.002

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting met rode koersborden. Het risicomijdende sentiment houdt aan, deze keer gevoed door demonstraties in Hongkong die de laatste tijd uit de hand beginnen te lopen. Bovendien blijven de handelszorgen op de voorgrond nadat analisten bij Goldman Sachs minder positief werden over een eventueel handelsakkoord en de groei van de Amerikaanse economie.

Het conflict tussen China en Hongkong mondde maandag uit in het schrappen van honderden vluchten van en naar het vliegveld van de havenstad. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific, die al langer onder vuur van de Chinese regering ligt vanwege zijn activistische personeel, zakte op de beurs naar de laagste stand sinds juni 2009. Bovendien gaat de economie van Hongkong gebukt onder een dalende handel en een tragere groei door de onrust.

Marktkenners bij Goldman Sachs verwachten nu dat een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China pas na de presidentiële verkiezingen in 2020 plaatsvindt. Ook waarschuwden ze dat de aanhoudende handelsoorlog een groter negatief effect heeft op de Amerikaanse economie dan eerder gedacht. Het risico op een recessie in de VS is volgens de analisten aan het stijgen.

Alphabet

Alphabet, het moederbedrijf van Google, krijgt mogelijk te maken met uitslagen op de beurs. De Russische staatscommunicatiewaakhond waarschuwde de techreus om te stoppen met het adverteren voor "illegale protesten" op zijn videoplatform YouTube. Als Google niet meewerkt, ziet Rusland dat als een inmenging in zijn soevereine zaken en gaat over tot maatregelen.

Micron Technology daalde in de voorbeurshandel na een analistenrapport over de verzwakte vraag naar geheugenchips. Ook het Canadese cannabisbedrijf CannTrust staat een lagere opening te wachten. De waakhond in Canada keurde zijn productiefaciliteit in Vaughan, staat Ontario, af. Daarnaast krijgt vermogensbeheerder BlackRock waarschijnlijk de aandacht. De investeerder nam een belang in het bedrijf achter sporttijdschrift Sports Illustrated.

Bankaandelen

Verder staan bankaandelen van onder meer Bank of America, Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo onder druk vanwege de aanhoudende daling van de rente op de Amerikaanse staatsobligaties. Lagere langetermijnrente drukt de winsten van banken, omdat de tarieven die ze voor hun leningen vragen dan dalen.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 0,3 procent in de min op 26.287,44 punten. De brede S&P 500 raakte 0,7 procent kwijt tot 2918,65 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 7959,14 punten.