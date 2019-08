Demonstraties zetten Cathay Pacific klem

Gepubliceerd op | Views: 1.061

HONGKONG (AFN) - Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific is flink getroffen door nieuwe demonstraties op de Hongkongse luchthaven Chek Lap Kok. Vrijwel alle vluchten van en naar het vliegveld werden in de loop van de middag geschrapt. Het aandeel Cathay zakte maandag op de beurs van Hongkong naar de laagste stand sinds juni 2009 uit.

Cathay heeft al maanden last van de aanhoudende demonstraties. China richtte zijn pijlen op de Hongkongse luchtvaartmaatschappij nadat onder meer een piloot van de vliegmaatschappij was aangehouden tijdens een demonstratie. Ook spraken werknemersverenigingen hun steun uit voor de protesten.

China wilde daarop inzage van Cathay in welke personeelsleden er naar het vasteland van China vliegen. Ook wilde Peking dat protesterende Cathay-medewerkers aangepakt zouden worden. De Hongkongse maatschappij zei eerst nog dat het niets te zeggen had over de politieke meningen van zijn personeel, maar bond enkele dagen later al in.