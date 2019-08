Beurzen zien winst verdampen

Gepubliceerd op | Views: 2.576

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen zagen maandag de eerdere stevige openingswinsten grotendeels verdampen. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten, de politieke onrust in Italië en de aanhoudende protesten in Hongkong.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 544,03 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 805,28 punten. Londen en Parijs verloren 0,2 procent. Frankfurt klom 0,1 procent. De hoofdindex in Milaan won 0,1 procent. De fractieleiders in de Italiaanse Senaat komen maandag bijeen voor overleg over de regeringscrisis in hun land.

Verzekeraar Aegon (plus 0,9 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak. Beleggers waren verheugd dat topman Lard Friese van concurrent NN Group (min 0,1 procent) overstapt naar Aegon. Friese volgt topman Alex Wynaendts van Aegon in het voorjaar van 2020 op. Hij wordt bij NN opgevolgd door David Knibbe. Staalconcern ArcelorMittal stond onderaan met een min van 1,1 procent.

Thomas Cook

Bij de kleinere bedrijven daalde Sif 1,9 procent. De funderingsspecialist zou 84 monopiles leveren voor een windpark op zee in de VS, maar voor de aanleg is eerst extra onderzoek nodig. Op de lokale markt kelderde Curetis 10 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf heeft de publicatie van zijn halfjaarcijfers uitgesteld tot 18 september.

Thomas Cook raakte 14 procent kwijt in Londen. De Britse reisorganisatie wil nog eens 150 miljoen pond ophalen bij aandeelhouders, bovenop een eerder aangekondigde kapitaalinjectie van 750 miljoen pond.

Koersen

In Frankfurt kreeg Osram Licht er 8 procent bij. De Oostenrijkse sensormaker AMS (min 9,6 procent) heeft een nieuw bod gedaan op de Duitse lichtfabrikant. De Oostenrijkers hebben 3,7 miljard euro over voor het bedrijf. Dat is gelijk aan een eerder bod dat AMS deed, maar weer introk. Het tweede bod van AMS is hoger dan de 3,4 miljard euro die investeerders Bain en Carlyle willen neertellen voor Osram.

De euro was 1,1177 dollar waard, tegen 1,1217 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 53,82 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,7 procent tot 58,11 dollar per vat.