Koersdoel Altice omhoog bij Goldman

Goldman Sachs doet jaarlijks voor tientallen miljoenen aan zakenbank werk voor Altice en meerderheidsaandeelhouder Patrick Drahi. De timing van deze rapporten van Goldman Sachs over Altice lijken onderling geregisseerd. Altijd precies 1 dag nadat Altice komt met een flutbericht (zoals het doorhalen van zelf geprinte aandelen) of publicatie van onvolledidige cijfers (zoals van Altice France in plaats van Altice Europe) komt Goldman Sachs met een rapport.



Waarom wacht Goldman Sachs niet op de volledige cijfers van Altice Europe ?



En aandeleninkoop is echt lachwekkend. De schuld van Altice is nog steeds net zo hoog als vorig jaar. En de leverage ratio is helemaal niets verbeterd. Het is nog steeds exact dezelfde problematiek van en verliesgevende onderneming met veel te hoge rentelasten als gevolg van torenhoge schulden.



Alleen het sentiment is plotseling anders. Knap gedaan van Altice en Goldman Sachs.