Gepubliceerd op | Views: 1.961 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - De verrassende overstap van NN-topman Lard Friese naar concurrent Aegon schept verwachtingen. Kenners van KBC Securities wijzen op de staat van dienst van Friese bij NN. Volgens de analisten is Friese grotendeels verantwoordelijk voor het huidige succes van NN, dat onder zijn leiding de nodige veranderingen doormaakte.

Bij Aegon staat Friese een soortgelijke klus te wachten, aldus KBC. Het vertrek van Alex Wynaendts komt vanuit dat oogpunt op een juist moment. Aegon kondigde pas recent een reorganisatie aan. Volgens KBC keken de markten uit naar die aankondiging. En met de ervaring van Friese op dat vlak, zijn de verwachtingen hooggespannen.

KBC wijst verder op de matige prestatie van de aandelen Aegon de voorbije jaren. Mogelijke zorgt de aanstelling van Friese voor opluchting en een sterk herstel op de markten.

Lastige opgave

Dat NN Group direct een opvolger klaar heeft staan, laat volgens KBC zien dat Friese de zaken bij die verzekeraar goed op orde heeft. David Knibbe, die momenteel de leiding geeft aan de Nederlandse tak van NN is zijn opvolger. Volgens KBC zal Friese bij NN zeker worden gemist en wacht Knibbe een lastige opgave om Friese te doen vergeten.

Volgens analisten van ING staat Friese bekend om zijn drive en sterke focus op prestaties. Bij Aegon zal hij de strategische koers moeten gaan bepalen, met name op het gebied van geografische voetafdruk en groei. In het bijzonder zal hij over de rol van Aegon in Nederland moeten gaan nadenken, nadat het de verzekeraar misgreep bij zijn overnamepoging van Vivat.

Koopadviezen

ING benadrukt dat Aegon de laatste tijd onder meer werk heeft gemaakt van het verbeteren van zijn risicoprofiel. Aanpassingen zijn niet altijd even zichtbaar gebleken, meent ING. Bij NN zal het vertrek van Friese niet voor grote wijzigingen in de koers zorgen.

KBC blijft bij zijn koopadviezen op Aegon en NN Group met koersdoelen van respectievelijk 6 euro van 42,50 euro. ING hanteert eveneens een koopadvies op Aegon met een koersdoel van 5,50 euro. Voor NN houdt ING vast aan een koopadvies met een koersdoel van 43,50 euro.

Het aandeel Aegon noteerde omstreeks 10,10 uur 0,5 procent hoger op 3,83 euro. NN Group stond 0,6 procent lager op 30,79 euro.