AEX over breed front omhoog

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen gingen over een breed front omhoog. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar de ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en de politieke onrust in Italië.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de plus op 546,55 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 815,64 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. De hoofdindex in Milaan won 0,9 procent.

Bij de hoofdfondsen steeg verzekeraar Aegon 2,8 procent. Topman Lard Friese van verzekeraar NN Group (min 0,3 procent) stapt over naar concurrent Aegon. Friese volgt topman Alex Wynaendts van Aegon in het voorjaar van 2020 op. Hij wordt bij NN opgevolgd door David Knibbe. Beide verzekeraars komen donderdag met halfjaarcijfers.