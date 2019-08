Naspers investeert in Indiase start-up

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: India

BANGALORE (AFN/BLOOMBERG) - Het Indiase e-commercebedrijf Meesho heeft 125 miljoen dollar opgehaald van investeerders, waaronder Naspers en Facebook. Meesho biedt een platform dat kleine bedrijven en zelfstandigen helpt een onlinewinkel te starten via sociale media als WhatsApp, Facebook en Instagram.

De in Bangalore gevestigde start-up heeft naar eigen zeggen een netwerk van meer dan 2 miljoen 'sociale verkopers' in 700 steden in India, in bijvoorbeeld de kleding-, wellness- en elektronicabranches.

Naspers brengt zijn consumenteninternetactiviteiten in september naar de beurs in Amsterdam. Die tak gaat Prosus heten. Het is niet duidelijk hoeveel geld Naspers precies in Meesho steekt.