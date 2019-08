Osram gaat praten met sensormaker AMS

Gepubliceerd op | Views: 1.269

PREMSTÄTTEN (AFN) - Osram Licht gaat het gesprek aan met de Oostenrijkse sensormaker AMS. De lichtfabrikant heeft een bod van AMS ontvangen van 3,7 miljard dollar.

Het bestuur van Osram liet eerder weten achter een bod van 3,4 miljard euro van investeerders Bain en Carlyle te staan. Maar grootaandeelhouder Allianz Global Investors, dat 9 procent van de aandelen van Osram in handen heeft, kon zich daar niet in vinden.

AMS had eerder al een bod op Osram gedaan, en haalde dat weer uit de kast. Volgens AMS biedt de combinatie met Osram tastbare voordelen voor aandeelhouders en flinke kostenvoordelen op. Als de overname doorgaat, wil AMS op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de tak die LED-lampen maakt voor de consumentenmarkt. Voor de divisie Digital moet onderzocht worden of die tak afgestoten moet worden of toch beter behouden kan blijven.

Om het bod te financieren, heeft AMS inmiddels al afspraken gemaakt met de banken UBS en HSBC. Mede daardoor heeft Osram een zogeheten standstill-overeenkomst met Bain en Carlyle, waardoor andere partijen geen formeel bod konden doen, ingetrokken.