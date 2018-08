quote: rekeozsejtlerap ed schreef op 12 aug 2018 om 17:47:

Als hij het waar maakt wat hij zei, dan is de tweet wat mij betreft non-issue....

Als hij het waar maakt wat hij zei, dan is de tweet wat mij betreft non-issue....

Als hij het waar maakt kan hij de shorters die hem nu aanklagen ook aanklagen omdat ze zijn tweed vals en misleidend noemen en bovendien via deze aanklacht zelf hebben getracht de koers te manipuleren.Musk had wel een schorsing van de notering van Tesla moeten vragen vooraleer zijn tweed te versturen maar daarom is deze tweed niet vals of misleidend.Het aandeel is pas nadien tijdelijk geschorst.Shorters hebben bovendien weinig verhaal wanneer men het bedrijf van de beurs wil halen,dit is een zaak van de aandeelhouders.(Sta zelf delta negatief op Tesla maar ik ga niet zoals een slechte verliezer over koersmanipulatie beginnen om zelf de koers naar beneden trachten te manipuleren).