Mediator moet verlichting bieden bij Ryanair

Gepubliceerd op | Views: 255 | Onderwerpen: luchtvaart

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Er wordt een nieuwe poging gedaan om het geschil tussen piloten van Ryanair en de leiding van de Ierse prijsvechter uit de wereld te helpen. De strijdende partijen gaan maandag om tafel waarbij ook een mediator zal aanschuiven. Het is naar verluidt voor het eerst in ruim drie weken dat beide kampen bijeenkomen.

Vooralsnog gaat het alleen om onderhandelingen tussen de Ierse vakbond Forsa en Ryanair. Het doorbreken van de impasse in Ierland wordt alom gezien als de sleutel tot het oplossen van het Europa brede conflict.

De afgelopen periode legden Ierse piloten van Ryanair herhaaldelijk het werk neer. Ook in andere landen, waaronder Nederland, werd gestaakt. De acties op vrijdag zorgden er alleen al voor dat de vakantieplannen van circa 55.000 reizigers in Europa in meer of mindere mate in de war werden geschopt.

Het conflict met Ryanair draait om arbeidsrechten en de bedrijfscultuur bij de luchtvaartmaatschappij. Bonden in alle betrokken landen willen onder meer dat de lokale arbeidswetgeving van kracht wordt op de arbeidscontracten, in plaats van Ierse regels.