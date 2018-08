Activistische investeerder stapt in bij NXP

Gepubliceerd op | Views: 416

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De activistische investeerder Third Point is ingestapt bij de Eindhovense chipmaker NXP. Het investeringsvehikel van Daniel Loeb nam in het tweede kwartaal een belang van 3,1 procent in het bedrijf dat voor kort op de radar stond van branchegenoot Qualcomm. Het belang van Third Point vertegenwoordigde een waarde van 1,2 miljard dollar.

NXP en Qualcomm zetten onlangs een streep door de voorgenomen fusie van 44 miljard dollar toen ze niet voor de gestelde deadline goedkeuring van de Chinese toezichthouder kregen. De overname werd in oktober 2016 aangekondigd.

Een maand geleden voerde Third Point nog de druk op bij levensmiddelenconcern Nestlé, waar het in juni vorig jaar een belang nam voor een bedrag van 3,5 miljard dollar. Loeb zou graag zien dat Nestlé zijn aandelen in cosmeticabedrijf L'Oreal verkoopt. Daarnaast zou het bedrijf zichzelf in drieën moeten opsplitsen om groei aan te jagen.

Naast NXP nam Loeb ook een belang in betaalbedrijf PayPal. Dat belang van 0,8 procent, komt neer op een bedrag van circa 833 miljoen dollar. Third Point vergrootte verder onder meer zijn belang in Microsoft en United Technologies. Verder werd het belang in Facebook verkleind en werd de investering in Google-moeder Alphabet volledig afgebouwd.