Dit begint qua berichtgeving wel een beetje te lijken op griekenland en china (2016) en Brexit (2016), Catalonie, Italiaanse verkiezingsgedoe. We worden gewoon doodgegooid met Erdogan berichten en hoe eng en gevaarlijk het wel niet is en er zijn alweer mensen die er lustig op los fantaseren. Dan zal het dus wel omlaag gaan komende week. Deze ''wie heeft de grootste piemel'' discussie duurt nog wel even zo te zien. Zodra iedereen dan weer crash en armageddon begint te krijsen, zijn we waarschijnlijk weer klaar voor de weg omhoog. Another history repeating.



Afgelopen vrijdag maar wat posities ingenomen op fondsen die ineens 4-5% in de min stonden en die blijven staan. Dit in mijn ogen bekende liedje zingen we wel weer uit.