Beleggers beginnen weer aan cijferseizoen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

meldt dat er wereldwijd de afgelopen 24

uur 230.370 nieuwe coronabesmettingen

zijn vastgesteld,het hoogste aantal in

een dag.Het vorige dagrecord dateerde

van vrijdag,toen waren het er 228.102.



Vooral in de Verenigde Staten,Brazilië,

India en Zuid-Afrika kwamen er veel

nieuwe besmettingen bij.Alleen al in de

Amerikaanse staat Florida ging het om

15.299 nieuwe besmettingen.Ook dat is

meer dan ooit op een dag.



Deels komt dat doordat er in Florida

meer wordt getest,maar het percentage

positieve uitslagen is ook opgelopen,

van 5% een maand geleden tot 19% nu.