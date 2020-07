'Saudi-Arabië wil olieproductie weer gaan opvoeren'

Ieder weldenkende inversteerder: slecht nieuws voor de olieprijs. Er word wereldwijd nog steeds meer olie gewonnen dan dat er geconsumeerd word. Covid-19 heeft nog steeds een significante invloed op het gedrag van de consument. Nu het aantal besmetting in de VS en delen van Azie en Afrika exponetieel toeneemt, zal er uiteindelijk meer maatregelingen genomen moeten worden, die net zoals in mei een negatieve impact zullen hebben op het vervoer en productie van goederen, waardoor de vraag naar olie wederom zal dalen. Dit is bearish nieuws.



Robinhood gokkers: Nee joh, nee joh. komt allemaal goed. Die Saudies begrijpen als geen ander dat het warme weer het kejona virus dood. Nu Trump en de FED hun krachten hebben gebundeld kan mede door de geldprinter alles stijgen, waaronder de olieprijs. Dit is bullish nieuws.