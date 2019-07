Dat is ook wel het enige aantrekkelijke aan core lab,de koers is gehalveerd.

Bij mij werd het ook een dramaweek,op de donker zwarte dinsdag,zakten mijn beide lievelingen door hun heupen,ze stortten meer dan 1 € naar beneden.

S'middags,knalde mijn echte lieveling,moeder de vrouw,door haar heup en konden we haar afvoeren naar het krankenhaus,zelf was ik ook geen peer waard door totale leegloop,ze zeggen wel eens;een ongeluk komt nooit alleen!!

Besi krabbelde weer gedeeltelijk op,aperammetje leek gisteren zijn voorbeeld te gaan volgen,om 10 uur stonden ze beiden op 51 c winst,maar voor het avond was,verspeelde besi bijna alles en apie ging toch maar weer eens rood aan het weekeinde beginnen.

Hoe zal het cijferverhaal uit gaan pakken??

Ik vrees,dat alles buiten de trumpkolonie,zwaar gewond uit de handelsoorlogsstrijd zal komen,zij worden door hun grote export zwaar getroffen,bij trumpie zelf,zal de schade wel mee gaan vallen,die exporteert maar weinig,omdat niemand die amerikaanse zooi wil hebben.

1 van de zekerste punten,waarom ik het somber inzie,is de flink gedaalde koperprijs,er is geen betere indicator,dan deze,die aangeeft,dat het niet goed gaat.

Op de onafhankelijksdag leek dagobert trump,wel op de brallende nebukadnezar uit Daniel4,in het Grote Boek,het is niet voor hem te hopen,dat hem het zelfde overkomt als die zeer overmoedige koning van babel,zo'n 2600 jaar geleden.

Vandaag arbeiden op de tuin,kijken of we de herfst en winteroogst,overvloedig uit kunnen laten vallen,want eten kopen,van giga beurs winsten,vrees ik,dat minder goed gaat lukken.

Morgen genieten van het heerlijke rustgevende Woord,daar staat in;Zijn(van de Heiland)rust zal heerlijk zijn!

Maandag gaan we hopenlijk het verlies verder inlopen,veel zal afhangen,van de cijfers van asml,de berichten uit de chipwereld zijn nogal heel wisselend,het is traditie bij asml,dat het verhaal meevalt,daar hopen we nu ook maar op!!Sjaloom!!!