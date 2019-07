'Wall Street op koers voor hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 1.410

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting licht hoger openen, nadat de toonaangevende Dow-Jonesindex een dag eerder voor het eerst door de grens van 27.000 punten brak. Het sentiment op Wall Street blijft redelijk positief door de verwachting dat de Federal Reserve met een renteverlaging gaat komen. Verder wordt uitgekeken naar het Amerikaanse cijferseizoen dat volgende week echt losbarst.

Fed-president Jerome Powell hield bij zijn verklaringen in het Congres deze week de deur open voor een renteverlaging door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Op de financiële markten wordt rekening gehouden met een rentestap later deze maand.

Beleggers op Wall Street buigen zich ook over verschillende macro-economische cijfers. De Chinese export en import gingen in juni omlaag, mede onder druk van de handelsoorlog. Verder bleek dat de industriële productie in de eurozone in mei sterker is gestegen dan verwacht. De Amerikaanse producentenprijzen zijn in juni licht gestegen.

Grote banken

De grote banken Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley en Bank of America publiceren volgende week cijfers. Ook bekende namen als onlinevideodienst Netflix, medisch bedrijf Johnson & Johnson, zorgverzekeraar UnitedHealth, technologiebedrijf IBM, vermogensbeheerder BlackRock, chipconcern Texas Instruments, softwareproducent Microsoft, industrieconglomeraat Honeywell, creditcardmaatschappij American Express, verffabrikant PPG Industries, internethandelaar eBay en uitzender Manpower openen de boeken.

Mogelijk kan Facebook bewegen na de opmerkingen van president Donald Trump over de libra, de cryptomunt van het socialmediabedrijf. Volgens Trump moet Facebook een bankvergunning aanvragen als het met de libra verder wil gaan. Met zijn kritiek voegt Trump zich in het groter wordende kamp van beleidsmakers en politici die de cryptoplannen van Facebook bekritiseren.

Ford en Volkswagen

Ook Ford Motor kan op belangstelling rekenen. Het autoconcern bundelt de krachten met het Duitse Volkswagen op het gebied van zelfrijdende en elektrische auto's om zo samen de hoge kosten te delen voor de ontwikkeling van nieuwe autotechnologie.

De Dow-Jonesindex eindigde donderdag met een plus van 0,9 procent op 27.088,08 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2999,91 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 8196,04 punten.