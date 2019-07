Steinhoff wederom diep in het rood

Gepubliceerd op | Views: 2.683

JOHANNESBURG (AFN/BLOOMBERG) - Meubelwinkelbedrijf Steinhoff heeft ook in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een fors verlies geleden. De omzet uit voortgezette activiteiten dikte in dezelfde periode wel aan, blijkt uit voorlopige cijfers van het Zuid-Afrikaanse concern.

In de zes maanden tot en met maart zette Steinhoff een verlies van 571 miljoen euro in de boeken. Dat was volgens herziene cijfers over dezelfde periode vorig jaar nog een min van 609 miljoen euro. De opbrengst uit voortgezette activiteiten steeg met 3 procent tot bijna 6,9 miljard euro. Daarbij deden vooral winkels van budgetketen Pepkor Europe goede zaken.

Steinhoff zit al een tijdlang in financieel zwaar weer, nadat in 2017 grootschalige boekhoudfraude aan het licht was gekomen. De meubelgigant zucht nog onder een schuldenlast van 9,1 miljard euro, maar lijkt een bankroet te hebben afgewend. Steinhoff waarschuwt in zijn jaarverslag wel voor aanhoudende onzekerheden, onder andere vanwege de vele schadeclaims die aandeelhouders en verkooppartners bij het bedrijf hebben neergelegd.