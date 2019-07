Productie industrie eurozone veert op

Gepubliceerd op | Views: 2.444 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - De productie van de industrie in de eurozone is in mei met 0,9 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat maakt het Europees statistiekbureau Eurostat bekend.

Het gaat om de sterkste stijging van de industriële productie in het eurogebied in vier maanden. Economen rekenden in doorsnee op een toename van 0,2 procent. In april daalde de industriële productie nog met een herziene 0,4 procent. In de gehele Europese Unie steeg de industriële productie op maandbasis met 0,8 procent, na een daling van 0,6 procent een maand eerder.

In vrijwel alle productgroepen was sprake van een gestegen productie, met name bij consumenten- en kapitaalgoederen. Binnen de EU waren de sterkste stijgingen te zien in Denemarken, Ierland en Frankrijk, terwijl in Finland, Roemenië en Kroatië sprake was van de sterkste dalingen van de productie.

ECB

Het meevallende industriecijfer is een opsteker voor de Europese economie die de laatste tijd juist aan het afzwakken is. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft gezegd mogelijk met extra stimuleringsmaatregelen te komen vanwege de afkoelende economie. Op de financiële markten wordt gerekend op een renteverlaging in september, al zou de ECB ook sneller kunnen overgaan tot een rentestap.

ING-econoom Bert Colijn meldde in een reactie dat de vooruitzichten voor de industrie in de tweede helft van dit jaar onder druk blijven staan door de handelsspanningen en de tragere wereldeconomie. Hij vraagt zich af of de ECB wel kan wachten tot september met het nemen van actie, gezien de zachte toon van de ECB en mogelijke actie van de Fed.