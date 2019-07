Chinese export en import nemen af

Voor alle duidelijkheid, dit zijn de veranderingen tov de corresponderende maand in 2018.



Minstens zo relevant (CNBC):



"For the first half of 2019, China’s trade surplus with the U.S. was $140.48 billion — higher than $133.76 billion in the first half of 2018."



Het is dit handelsoverschot waar Trump zich op blind staart. Het is na invoering importheffingen dus niet gedaald maar gestegen. Wat blijft zijn de betalingen van de Amerikaanse consumenten aan de staat maar dat zorgt tenminste voor een lichte reductie van de staatsschuld. (Trump: "honderden miljarden stromen binnen")