KBC noemt bod op Wessanen weer te laag

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het biedingsbericht van een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI op natuurvoedingsbedrijf Wessanen goedgekeurd. Maar het bod is in de ogen van analisten van KBC Securities nog steeds te laag.

PAI maakte begin april bekend dat het Wessanen wil inlijven. Het bod destijds was 11,50 euro per aandeel (inclusief dividend) in contanten, wat neerkomt op circa 885 miljoen euro. In de tussenliggende periode is al wel 0,14 euro dividend per aandeel aan aandeelhouders uitgekeerd. Nu is het bod dus 11,36 euro per aandeel. De biedingsperiode loopt van 12 juli tot 6 september. De overname wordt gesteund door het bestuur en de raad van toezicht van Wessanen en de ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven

"Het bod geeft geen waardering aan het langetermijnpotentieel van Wessanen", aldus KBC. Ook het "doorrollen" van een significant deel van het belang van grootaandeelhouder Charlie Jobson is volgens de analisten opvallend. Het toont zijn vertrouwen in de toekomst van Wessanen, maar impliceert ook dat zijn belangen niet in lijn zijn met die van de andere Wessanen-aandeelhouders.

ING

ING stelt dat er, gezien de koersontwikkeling van Wessanen door de markt rekening werd gehouden op een tegenbod. Daar geloofden de kenners zelf niet in, omdat de biedprijs in hun ogen al "buitensporig" was. Nu de AFM het biedingsbericht heeft goedgekeurd, is de kans op een tegenbod nog kleiner geworden.

KBC hanteert een buy-advies en koersdoel van 13 euro. ING heeft een sell-advies en een koersdoel van 6,40 euro. Het aandeel Wessanen stond vrijdag omstreeks 09.30 uur vlak op 11,32 euro.