Kleine winst voor Damrak

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam boekte vrijdag een kleine winst. Ook de meeste andere Europese beurzen gingen licht vooruit. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstand van de Dow-Jonesindex op Wall Street, die voor het eerst boven de 27.000 punten sloot. In Frankfurt stond Daimler onder druk na een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 568,77 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 797,60 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was tankopslagbedrijf Vopak met een winst van 2,3 procent na een adviesverhoging door Kempen. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,6 procent. In de MidKap stond metalenspecialist AMG bovenaan met een plus van 2,3 procent. Bodemonderzoeker Fugro was de grootste daler met een min van 2,5 procent.

Daimler

Wessanen bleef onveranderd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het biedingsbericht van een consortium onder leiding van de Franse investeerder PAI op het natuurvoedingsbedrijf goedgekeurd. Maar het bod is in de ogen van analisten van KBC Securities nog steeds te laag.

Daimler zakte meer dan 2 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van onder meer Mercedes Benz is negatiever over zijn resultaten dit jaar. De autobouwer moet miljarden euro's meer opzij leggen wegens een grote terugroepactie en lopende rechtszaken rond dieselauto's. Daardoor belandde het concern in het tweede kwartaal diep in de rode cijfers. Concurrent BMW daalde 0,7 procent.

Thomas Cook

In Londen kelderde Thomas Cook ruim 40 procent tot de laagste koers ooit. Het Chinese conglomeraat Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, overweegt een forse financiële injectie in de noodlijdende Britse reisorganisatie. Het zou in totaal gaan om omgerekend zo'n 834 miljoen euro aan steun. Fosun is de grootste aandeelhouder van Thomas Cook.

De euro was 1,1266 dollar waard, tegen 1,1258 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 60,64 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 67,05 dollar per vat.